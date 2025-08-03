Симоньян испугалась искусственного интеллекта

«Сейчас, если это есть везде, этим не пользоваться нельзя. Ты безнадежно отстанешь. Но если задуматься о том, к чему это приведет, исходя из тенденций, уже сейчас прослеживающихся, то это вызывает большие опасения, и не только у меня», — заявила Симоньян в эфире программы «Настоящее историческое» на Радио России.