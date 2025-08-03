В популярную у россиян страну получится летать через Петербург

Возобновление прямого авиасообщения стало возможным после открытия в мае 2025 года Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Он был построен в 1960-х годах и использовался для обслуживания авиарейсов, соединявших его с Москвой и другими городами Советского Союза.