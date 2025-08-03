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В популярную у россиян страну получится летать через Петербург

Туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого за последние 30 лет прямого регулярного авиарейса из Санкт-Петербурга в Абхазию. Вылеты в Сухум начнутся 14 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Первый рейс отправится из Пулково 14 августа.

Туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого за последние 30 лет прямого регулярного авиарейса из Санкт-Петербурга в Абхазию. Вылеты в Сухум начнутся 14 августа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

«Первый вылет в Сухум запланирован на четверг, 14 августа, билеты уже в продаже. Второй рейс из Петербурга намечен на 20 августа. Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly на широкофюзеляжных Airbus A330», — пишет РБК.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВозобновлено авиасообщение между Абхазией и Россией: первый рейс, угрозы срыва и мнение Госдумы.

Возобновление прямого авиасообщения стало возможным после открытия в мае 2025 года Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Он был построен в 1960-х годах и использовался для обслуживания авиарейсов, соединявших его с Москвой и другими городами Советского Союза.

Как сообщало URA.RU ранее, первый рейс по маршруту Москва-Сухум вылетел из аэропорта Внуково 1 мая, прервав 30-летнюю паузу в авиасообщении. Его выполнила авиакомпания «ЮВТ аэро». 28 июня первый рейс в Абхазию прибыл из Ханты-Мансийска.