Почти полсотни дронов атаковали Россию ночью

Срочная новость Над регионами России сбит 41 украинский БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны. В ведомстве добавили, что в статистику также входят дроны, летевшие над Черным морем.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше