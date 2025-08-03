Прямые авиарейсы запустят из Петербурга в Абхазию: когда можно лететь

В настоящий момент попасть в Сухум из России на самолете без пересадок можно из нескольких городов страны. В их числе Москва, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Саратов. Вскоре этот список пополнит Санкт-Петербург. Пулково начнет прямое авиасообщение с аэропортом в Сухуме.