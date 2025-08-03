Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые авиарейсы запустят из Петербурга в Абхазию: когда можно лететь

Санкт-Петербург начнет прямое авиасообщение с абхазским Сухумом.

Источник: Комсомольская правда

В настоящий момент попасть в Сухум из России на самолете без пересадок можно из нескольких городов страны. В их числе Москва, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и Саратов. Вскоре этот список пополнит Санкт-Петербург. Пулково начнет прямое авиасообщение с аэропортом в Сухуме.

Первый рейс состоится 14 августа. Второй полет запланирован на 20 августа. После — самолеты из Петербурга в Сухум будут летать каждую среду и воскресенье.

Стоит уточнить, что возобновить прямое сообщение стало возможно после открытия Сухумского международного аэропорта. Его работа началась в мае 2025 года.

Новые авиамаршруты также запустили из Иркутска в Горно-Алтайск и Абакан. Рейсы будут выполняться напрямую по двум направлениям. В Горно-Алтайск можно улететь без пересадок уже с сентября.