Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил работников железнодорожной отрасли с их профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа. В этом году День железнодорожника выпал на 3 августа.
«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог, — мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства», — отметил президент.
Путин выразил благодарность всем специалистам отрасли — от диспетчеров и машинистов до ремонтников и строителей, а также ветеранам за их преданность профессии. Он особо отметил слаженную работу железнодорожного транспорта, который соединяет все регионы России и обеспечивает перевозки пассажиров и грузов по всей территории страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил десантников с их профессиональным праздником.