Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин выразил благодарность всем специалистам отрасли — от диспетчеров и машинистов до ремонтников и строителей, а также ветеранам за их преданность профессии. Он особо отметил слаженную работу железнодорожного транспорта, который соединяет все регионы России и обеспечивает перевозки пассажиров и грузов по всей территории страны.