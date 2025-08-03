Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская Team Spirit обыграла украинскую Na'Vi и вышла в финал турнира по CS2

Российский киберспортивный коллектив Team Spirit пробился в гранд-финал престижного турнира IEM Cologne 2025 по CS2, одержав победу над украинской командой Natus Vincere (Na'Vi) со счётом 2:1. Это уже четвёртая победа «Драконов» подряд над соперниками под руководством Алекси Aleksib Виролайнена.

Источник: Life.ru

Несмотря на уверенный старт Na'Vi на карте Mirage, команде не удалось удержать преимущество. Однако россияне смогли переломить ход матча, взяв решающую карту Ancient, полностью контролируя игру.

В финале Team Spirit встретится с немецкой MOUZ. Для российского коллектива это шанс завоевать третий трофей в 2025 году. Турнир в Кёльне стал историческим для Spirit — команда впервые вышла в финал этого престижного соревнования.

Ранее сообщалось, что в финале Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде Team Spirit из России уверенно разгромила Team Falcons из Саудовской Аравии в Dota 2 со счётом 3:0. В составе команды — россияне Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найдёнов, Александр rue Филин, украинец Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов, который был признан лучшим игроком турнира.