Ранее сообщалось, что в финале Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде Team Spirit из России уверенно разгромила Team Falcons из Саудовской Аравии в Dota 2 со счётом 3:0. В составе команды — россияне Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найдёнов, Александр rue Филин, украинец Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов, который был признан лучшим игроком турнира.