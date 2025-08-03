Несмотря на уверенный старт Na'Vi на карте Mirage, команде не удалось удержать преимущество. Однако россияне смогли переломить ход матча, взяв решающую карту Ancient, полностью контролируя игру.
В финале Team Spirit встретится с немецкой MOUZ. Для российского коллектива это шанс завоевать третий трофей в 2025 году. Турнир в Кёльне стал историческим для Spirit — команда впервые вышла в финал этого престижного соревнования.
Ранее сообщалось, что в финале Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде Team Spirit из России уверенно разгромила Team Falcons из Саудовской Аравии в Dota 2 со счётом 3:0. В составе команды — россияне Денис Larl Сигитов, Ярослав Miposhka Найдёнов, Александр rue Филин, украинец Илья Yatoro Мулярчук и Магомед Collapse Халилов, который был признан лучшим игроком турнира.