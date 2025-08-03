Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о систематическом назначении потомков нацистов на высокие должности в западных странах. Поводом для заявления стало назначение Блейз Метревели главой британской разведки MI6, чей дед, как выяснилось, был украинским коллаборационистом во время Второй мировой войны. Как сообщила Захарова в своем телеграм-канале, архивные документы подтверждают, что дед новой главы MI6 Константин Добровольский служил в СС и лично участвовал в уничтожении евреев под Киевом.