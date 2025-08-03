В немецком городе Торгау произошел инцидент во время церемонии открытия чемпионата пожарных — по ошибке вместо современного гимна прозвучала первая строфа «Песни немцев» с дискредитированными словами «Германия превыше всего», связанными с нацистской идеологией, пишет газета «Известия».
Случай возник по вине представителя ассоциации пожарных, которого мгновенно отстранили от занимаемой должности.
Вице-президент Немецкой ассоциации пожарных бригад Герман Шрек подчеркнул, что организация категорически дистанцируется от подобных идей, несовместимых с основами свободной демократии.
Современный гимн Германии включает исключительно третью строфу данного произведения, тогда как первая строфа, применявшаяся в нацистский период, фактически находится под негласным запретом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о систематическом назначении потомков нацистов на высокие должности в западных странах. Поводом для заявления стало назначение Блейз Метревели главой британской разведки MI6, чей дед, как выяснилось, был украинским коллаборационистом во время Второй мировой войны. Как сообщила Захарова в своем телеграм-канале, архивные документы подтверждают, что дед новой главы MI6 Константин Добровольский служил в СС и лично участвовал в уничтожении евреев под Киевом.
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