Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкие пожарные включили гимн времен Третьего рейха на соревнованиях

В немецком городе Торгау произошел инцидент во время церемонии открытия чемпионата пожарных — по ошибке вместо современного гимна прозвучала первая строфа «Песни немцев» с дискредитированными словами «Германия превыше всего», связанными с нацистской идеологией, пишет газета «Известия».

В немецком городе Торгау произошел инцидент во время церемонии открытия чемпионата пожарных — по ошибке вместо современного гимна прозвучала первая строфа «Песни немцев» с дискредитированными словами «Германия превыше всего», связанными с нацистской идеологией, пишет газета «Известия».

Случай возник по вине представителя ассоциации пожарных, которого мгновенно отстранили от занимаемой должности.

Вице-президент Немецкой ассоциации пожарных бригад Герман Шрек подчеркнул, что организация категорически дистанцируется от подобных идей, несовместимых с основами свободной демократии.

Современный гимн Германии включает исключительно третью строфу данного произведения, тогда как первая строфа, применявшаяся в нацистский период, фактически находится под негласным запретом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о систематическом назначении потомков нацистов на высокие должности в западных странах. Поводом для заявления стало назначение Блейз Метревели главой британской разведки MI6, чей дед, как выяснилось, был украинским коллаборационистом во время Второй мировой войны. Как сообщила Захарова в своем телеграм-канале, архивные документы подтверждают, что дед новой главы MI6 Константин Добровольский служил в СС и лично участвовал в уничтожении евреев под Киевом.

Читайте материал по теме: Направившийся в Вашингтон нацистский последыш Мерц собрался обаять Трампа.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше