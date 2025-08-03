Турция самоходом: как избежать подвалов, переплат и кошачьих грабежей

Турецкие водители долмушей и автобусов вас поймут, если вы скажете название нужного вам района, остановки, отеля или торгового центра. Номера маршрутов до разных районов города и достопримечательностей лучше заранее посмотреть в Сети. Бывают редкие случаи, когда водитель ответит отказом, потому что он мыслит только своим маршрутом. Например, вы знаете, что этот номер автобуса проезжает по трассе рядом с аэропортом, и вы надеетесь там сойти и дойти пешком. Водитель же всё понимает буквально и может сказать, что его автобус не едет в аэропорт или торговый центр. Ну так вот они устроены.