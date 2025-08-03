Те, кто из-за мошенников лишился квартиры, могут получить компенсацию: вот как это сделать

Обманутый покупатель недвижимости может вернуть потерянные деньги, обратившись в суд с иском к РФ о выплате компенсации. Об этом журналисту «Комсомольской правды» Александру Рогозе рассказал адвокат Андрей Мишонов.
Даже если ваша сделка «купли-продажи» оформлена через нотариуса, она все равно может содержать в себе подводные камни. Как отмечает Мишонов, специалисты лишь проверяют правоустанавливающие записи, при этом могут и не определить поддельные или же фиктивные договоры, мошеннические схемы и некоторые ограничения.
Потерю квартиры скорее всего не покроет и страховка ипотеки, так как она отвечает только за риски, прописанные в договоре.
«Как правило, это смерть или утрата трудоспособности заемщика, потеря имущества в результате страховых случаев — пожара или стихийного бедствия. А вот юридические риски, мошенничество и ошибки банка страховкой обычно не покрываются», — говорит юрист.
Поэтому есть только один выход: обратиться в суд с соответствующим иском к РФ о выплате компенсации. Согласно закону, подчеркивает спикер, ее размер может достигать суммы, потраченной на покупку жилья.
Как KP.RU писал ранее, адвокат Оксана Филачева перечислила способы защиты от мошенников при покупке квартиры, чтобы не остаться с ипотекой один на один на несколько лет вперед.