Те, кто из-за мошенников лишился квартиры, могут получить компенсацию: вот как это сделать

Даже если ваша сделка «купли-продажи» оформлена через нотариуса, она все равно может содержать в себе подводные камни. Как отмечает Мишонов, специалисты лишь проверяют правоустанавливающие записи, при этом могут и не определить поддельные или же фиктивные договоры, мошеннические схемы и некоторые ограничения.