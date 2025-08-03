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Путин обратился к железнодорожникам и поздравил с профессиональным праздником

Путин в видеообращении к железнодорожникам отметил их стойкость и надежность.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в полночь 3 августа поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Он указал на надежность, мужество и стойкость работников указанной области.

Российский лидер добавил, что железнодорожникам удается обеспечивать надежное снабжение Вооруженных Сил. Президент отметил, что память о подвиге предшественников вдохновляет и сегодня.

«Когда потребовалось в короткий срок решать новые сложные задачи, гарантировать надежное снабжение Вооруженных Сил, с этим вызовом наши железнодорожники достойно справляются», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также 1 августа напомнил, что Москва продолжит выполнять задачи спецоперации на Украине. Он уточнил, что условия российской стороны, озвученные летом 2024 года, остаются в силе.