В Николаеве пропал свет, в Херсоне отключили газ и объявили эвакуацию

Как рассказал глава назначенной Киевом военной региональной администрации Александр Прокудин, сейчас в Херсоне сложная ситуация с завозом продовольствия. Также повреждён газопровод.
«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в частности, по проживанию», — заявил Прокудин.
Как сообщал Life.ru, взрывы в Херсоне начали греметь днём 2 августа. После появились кадры, как российские венные взрывают с помощью ФАБ-3000 стратегический для ВСУ мост на западе города.