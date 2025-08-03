Участник группы The Rolling Stones «Флако» Хименес перед смертью сказал всего два слова

В России 1 августа ушел из жизни актёр и режиссёр Юрий Ерёмин. Ему был 81 год. В последнее время он работал педагогом. Театр Моссовета в связи с кончиной мэтра выразил глубокие соболезнования. Подробности о причинах его смерти не приводятся. Актер известен по ролям в «Старике» Горького, «Идиоте» Достоевского, «Палате № 6» Чехова.