Участник группы The Rolling Stones «Флако» Хименес перед смертью сказал всего два слова

Музыкант британской рок-группы The Rolling Stones Леонардо Хименес скончался 31 июля. Ему было 86 лет. Сын участника группы Артуро Хименес рассказал о последних словах артиста, прозвучавших перед смертью. Подробности приводит The San Antonio Express News.
Артуро Хименес подтвердил, что отец скончался в его доме в четверг. Он добавил, что музыкант умер после продолжительной болезни. Когда Леонардо Хименес уходил, вокруг него были близкие люди, уточнил Артуро.
По утверждению сына участника The Rolling Stones, перед смертью Леонардо Хименес произнес всего два слова: «Я устал». Других подробностей не приводится.
«Он был окружен близкими, и нам будет очень его не хватать», — отметил сын музыканта.
Пока неизвестно, где пройдет церемония прощания с Леонардо Хименесом. Семья музыканта не сообщила деталей, попросив поклонников уважать их частную жизнь.
Стоит отметить, что Леонардо Хименес успел получить шесть премий «Грэмми». Он играл в стиле, объединяющем мексиканские народные жанры с роком и кантри.
В России 1 августа ушел из жизни актёр и режиссёр Юрий Ерёмин. Ему был 81 год. В последнее время он работал педагогом. Театр Моссовета в связи с кончиной мэтра выразил глубокие соболезнования. Подробности о причинах его смерти не приводятся. Актер известен по ролям в «Старике» Горького, «Идиоте» Достоевского, «Палате № 6» Чехова.
Юрий Ерёмин, стоит напомнить, был учеником худрука Театра Моссовета Павла Осиповича Хомского. Позже он сам стал педагогом для многих нынешних звезд. Он воспитал замечательных режиссёров, среди которых, например, художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. Юрий Ерёмин привел к успеху многих театральных артистов.
Из жизни также ушел Дерк Сауэр, нидерландский и российский бизнесмен и медиаменеджер. Его считали борцом за свободу прессы. По имеющимся данным, причиной смерти бизнесмена стали травмы, полученные при управлении парусным судном. Дерк Сауэр в 1989 году основал издательский дом Independent Media в Москве. В 1999 году на его базе основали деловую газету «Ведомости».