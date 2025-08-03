Тренд «Измотанная англичанка» захватил соцсети: девушки хотят показать всем свою естественность

Лето 2025 года подарило новый тренд на моду: отсутствие макияжа, застиранная или вовсе грязная одежда, растрепанные волосы. Как пишет New York Post, это самый настоящий тренд на натуральность и придерживаются его даже голливудские звезды.
В середине лета в соцсетях стали появляться видео, где девушки пьют кофе на ходу, ходят в магазины в грязной одежде, надевают первую попавшуюся обувь и отказываются от косметики. Некоторые даже намеренно не обновляют гардероба и дают вторую жизнь тому, что раньше казалось немодным. Почему же это делается?
Таким образом девушки жаждут показать свою естественность, независимость от кого-либо. Течение быстро обрело популярность и стало называться frazzled english woman («измотанная англичанка»), а эстетика потянулась в наши дни из романтических комедий 2000-х годов.
Новый тренд на неидеальность появился в нашей жизни не случайно. До этого его предшественниками стали messy girl («неряшливая девушка») и brat girl («дрянная девчонка»). Грязный макияж, старые кеды и дырявые вещи — все это уже было в трендах, но немного устарело.
«Надеюсь, что эти тренды побудят молодых людей (и людей всех возрастов) принять свою индивидуальную и уникальную красоту и понять, что хотя макияж — это очень весело, но самое лучшее — это наша естественность», — считает основатель бьюти-бренда Pilar BLLaC Пилар ДеМанн.
Как KP.RU писал ранее, 37-летняя китаянка из провинции Цзилинь рассказала, что наносит макияж с 15 лет на протяжении 22 лет и ни разу его не смывала. Позже женщина поделилась, с какими последствиями ей пришлось столкнуться.