Тренд «Измотанная англичанка» захватил соцсети: девушки хотят показать всем свою естественность

В середине лета в соцсетях стали появляться видео, где девушки пьют кофе на ходу, ходят в магазины в грязной одежде, надевают первую попавшуюся обувь и отказываются от косметики. Некоторые даже намеренно не обновляют гардероба и дают вторую жизнь тому, что раньше казалось немодным. Почему же это делается?