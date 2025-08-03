Симоньян рассказала, о чем ее новая книга

Симоньян отметила, что если дочитать книгу до конца, то можно прийти к выводу, что это не антиутопия, а скорее утопия — потому что финал у произведения положительный. Вначале же читатель сталкивается с описанием мрачной жизни будущего, которая кажется далекой от идеала. Автор подчеркивает, что для достижения этого утопического мира потребуется пройти через множество страниц антиутопии, чтобы понять возможные опасности и пути их преодоления.