Симоньян рассказала, о чем ее новая книга

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, рассказала о своей книге под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
Она объяснила, что основная тема произведения — это путь человечества, вера в то, что «смерти нет, а Бог есть». По её словам, книга исследует библейские пророчества и «Откровение Иоанна», предлагая свою версию того, как эти пророчества могут реализоваться в реальности, исходя из текущего направления развития человечества.
Симоньян отметила, что если дочитать книгу до конца, то можно прийти к выводу, что это не антиутопия, а скорее утопия — потому что финал у произведения положительный. Вначале же читатель сталкивается с описанием мрачной жизни будущего, которая кажется далекой от идеала. Автор подчеркивает, что для достижения этого утопического мира потребуется пройти через множество страниц антиутопии, чтобы понять возможные опасности и пути их преодоления.
Она также рассказала о том, каким будет этот будущий мир: там не будет эмоций и чувств, поскольку эмоции будут считаться болезнью. Люди будут принимать специальные химические препараты для стабилизации психики — нейролептики и опиаты — что лишит их характера и способности любить. В завершение Симоньян подчеркнула, что в этом описанном мире «островком нормальности» остается Россия.
В июне Симоньян анонсировала старт предзаказов на свою книгу, подчеркнув, что все средства от ее продажи пойдут на помощь людям.