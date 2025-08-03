Автопробег с требованием открыть границу с Россией состоялся в Финляндии

19 мая СМИ сообщили, что сотрудники финской таможенной службы выражают недовольство закрытием границы с Россией, поскольку это решение приводит к дополнительным расходам в размере почти 500 тысяч евро ежемесячно. Таможенники предлагают открыть хотя бы один пограничный пункт с российской стороной.