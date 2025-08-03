Автопробег с требованием открыть границу с Россией состоялся в Финляндии

В Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил один из организаторов акции, депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.
— Здесь действительно много машин, я даже не знаю, сколько именно… Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых, — заявил Девяткин.
Автопробег, согласованный с полицией, собрал не менее ста автомобилей. Участники направились к закрытому КПП «Нуйямаа», который до закрытия границы финскими властями в одностороннем порядке являлся одним из крупнейших пунктов пересечения границы по пассажиропотоку, передает РИА Новости.
24 июня руководитель оперативного управления пограничной службы Финляндии Самуэль Сильянен заявил, что решение руководства страны о закрытии сухопутной границы с Россией очень сильно повлияло на жителей приграничных территорий в обеих государствах, в частности оно разделило некоторые семьи.
19 мая СМИ сообщили, что сотрудники финской таможенной службы выражают недовольство закрытием границы с Россией, поскольку это решение приводит к дополнительным расходам в размере почти 500 тысяч евро ежемесячно. Таможенники предлагают открыть хотя бы один пограничный пункт с российской стороной.