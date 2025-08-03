Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как бороться с соседями, использующими землю для бизнеса: вот что надо делать

В ГД посоветовали жаловаться на владельца земли при оборудовании дома под сдачу.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые владельцы участков нелегально используют землю для ведения бизнеса. При возникновении неудобств на этой почве соседи имеют право пожаловаться на собственника в госорганы. С таким предупреждением выступил депутат ГД Никита Чаплин в диалоге с «Газетой.ру».

Парламентарий отметил, что соседи могут посетовать на поток посетителей. Он посоветовал в случае возникновения неудобств подавать коллективную жалобу, так как одиночные рассматриваются не так активно.

«Первое, что нужно сделать, — проверить, согласовано ли изменение назначения постройки с местными властями. Если жилой дом был переделан в коммерческое помещение без разрешения, это нарушение градостроительных норм», — пояснил Никита Чаплин.

В России тем временем вступили в силу некоторые законы. Например, гражданам предоставили возможность отказаться от массовых СМС-рассылок.