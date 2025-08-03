Россиянам рассказали, как бороться с соседями, использующими землю для бизнеса: вот что надо делать

Некоторые владельцы участков нелегально используют землю для ведения бизнеса. При возникновении неудобств на этой почве соседи имеют право пожаловаться на собственника в госорганы. С таким предупреждением выступил депутат ГД Никита Чаплин в диалоге с «Газетой.ру».