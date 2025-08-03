Россиянам рассказали, как бороться с соседями, использующими землю для бизнеса: вот что надо делать

Некоторые владельцы участков нелегально используют землю для ведения бизнеса. При возникновении неудобств на этой почве соседи имеют право пожаловаться на собственника в госорганы. С таким предупреждением выступил депутат ГД Никита Чаплин в диалоге с «Газетой.ру».
Парламентарий отметил, что соседи могут посетовать на поток посетителей. Он посоветовал в случае возникновения неудобств подавать коллективную жалобу, так как одиночные рассматриваются не так активно.
«Первое, что нужно сделать, — проверить, согласовано ли изменение назначения постройки с местными властями. Если жилой дом был переделан в коммерческое помещение без разрешения, это нарушение градостроительных норм», — пояснил Никита Чаплин.
В России тем временем вступили в силу некоторые законы. Например, гражданам предоставили возможность отказаться от массовых СМС-рассылок.