Детектив случайно нашел часы Ривза у бандитов из Чили: ему помогла фанатская любовь

Украденные в Лос-Анджелесе часы актера Киану Ривза удалось обнаружить у членов чилийской банды. Как сообщает телеканал CNN, один из детективов оказался фанатом «Джона Уика» и быстро распознал пропажу.
«Один из детективов, которому понравилась серия фильмов “Джон Уик”, сумел узнать предмет. Он прочитал историю о дублерах, каждому из которых подарили часы», — рассказывает СМИ.
Благодаря удивительной фанатской истории удалось найти шесть пар часов, которые ранее были похищены у актера. Их во время полицейского рейда обнаружили в Сантьяго. Местные власти даже не смели предположить, что грабители работают и в Голливуде.
Известно, что Ривз подарил команде каскадеров в 2021 году Rolex Submariners. С членами труппы артист работал над фильмом «Джон Уик: Глава 4». Часы также удалось распознать благодаря гравировке, оставленной на обратной стороне: «Спасибо, JW4, 2021».
Как KP.RU писал ранее, в Атланте, США, разыскивают человека, который украл два чемодана с личными вещами американской певицы Бейонсе. Внутри похищенного багажа находятся жесткие диски с ранее неизданными песнями артистки, а также планы ее будущих выступлений.