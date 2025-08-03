Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после серии взрывов от работы ПВО

Серия взрывов раздалась над Воронежем от работы системы противовоздушной обороны. Как пишет SHOT, вспышки в небе наблюдались на окраине города, известно о пожаре в жилом доме.

По словам местных жителей, БПЛА летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города. О взрывах пишут жители села Новая Усмань, где загорелся жилой двухэтажный дом. Вспыхнула крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров. В данный момент информации о пострадавших нет. К месту ЧП выдвинулись экстренные службы.

Взрывы в Воронеже. Видео © SHOT.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации восьми украинских беспилотников в Воронежской области вечером 2 августа. Также атаки отражались в Белгородской, Курской и Брянской областях и над акваторией Чёрного моря.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше