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Жителям Латвии запретили ходить в лес из-за близости к полигону НАТО

Жителям Латвии запретили ходить в лес Селии, расположенный вблизи военного полигона НАТО. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Жителям Латвии запретили ходить в лес Селии, расположенный вблизи военного полигона НАТО. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

На деревьях в лесу появились предупреждающие знаки с надписью «военный объект», запрещающие передвижение любым способом (как пешком, так и на транспорте), а также фото- и видеосъемку.

Принятое решение вызвало недовольство местных жителей, для которых лес является местом сбора грибов и ягод, используемых не только для личных нужд, но и в качестве дополнительного источника дохода, отмечают прибалтийские СМИ, говорится в сообщении.

Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.

До этого также появилась информация о том, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein Flag 2025 («Рамштайн Флэг — 2025»), в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса».

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