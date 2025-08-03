В Британии начали строительство поселений для «белых»: что известно

В Британии запустили проект, громко названный «альтернативой тьме». Он подразумевает строительство поселений, где будут проживать исключительно белокожие люди. С таким утверждением выступило издание The Times.
По его версии, организаторы уже собрали 162 тысячи фунтов стерлингов в виде пожертвований. Поселения начали возводить в британском Уэльсе. Позже географию планируют расширить.
«Нам необходимо развивать собственный бизнес и создавать наши собственные институты. Мы нуждаемся в школах, которые будут следовать нашим правилам», — рассказала организатор Саймон Биркетт.
В Британии также решили подзаработать на продаже очков, которые когда-то принадлежали экс-премьеру Уинстону Черчиллю. Их стоимость составляет 59 995 фунтов стерлингов.