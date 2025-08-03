Турция срочно ищет альтернативу российским туристам

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что турецкие отели резко снизили стоимость размещения из-за снижения числа туристов. Уточняется, что за первые шесть месяцев страну посетили на 3% меньше путешественников, чем за аналогичный период 2024-го. Подчеркивается, что спрос остается стабильным, но он чувствителен к цене: в начале сезона тарифы были завышены, из-за чего туристы начали выбирать другие направления. «Сейчас на Турцию приходится 41% продаж — поездки туда по-прежнему лидируют, несмотря на небольшой спад», — сказал руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.