Турция срочно ищет альтернативу российским туристам

Турция столкнулась с сокращением туристического потока из России на фоне повышения цен на проживание в отелях. По данным портала «Турпром», страна рассматривает варианты привлечения путешественников из Китая.
Президент Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) Мюберра Эресин подтвердила планы по привлечению китайских туристов. Она отметила, что в 2025 году Турция может принять минимум один миллион туристов из КНР.
Китайские туристы отдают предпочтение историческим достопримечательностям, таким как Стамбул, Каппадокия и Памуккале, а также Гебекли-Тепе, Троя, Изник и Чатал-Хююк. Для увеличения числа туристов из Китая Турция планирует нарастить количество прямых рейсов и упростить визовые процедуры.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что турецкие отели резко снизили стоимость размещения из-за снижения числа туристов. Уточняется, что за первые шесть месяцев страну посетили на 3% меньше путешественников, чем за аналогичный период 2024-го. Подчеркивается, что спрос остается стабильным, но он чувствителен к цене: в начале сезона тарифы были завышены, из-за чего туристы начали выбирать другие направления. «Сейчас на Турцию приходится 41% продаж — поездки туда по-прежнему лидируют, несмотря на небольшой спад», — сказал руководитель комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.
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