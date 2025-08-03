Путин поздравил с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта

Он подчеркнул, что благодаря их ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя города и регионы. Их усилиями в РФ создана мощная инфраструктурная база, которая обеспечивает устойчивость экономики и обороноспособность государства. Путин напомнил, что в этом году праздник отмечается в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда железнодорожники проявляли мужество и стойкость, обеспечивая работу промышленности и снабжение фронта.