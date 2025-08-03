Путин поздравил с профессиональным праздником работников железнодорожного транспорта

«Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что благодаря их ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя города и регионы. Их усилиями в РФ создана мощная инфраструктурная база, которая обеспечивает устойчивость экономики и обороноспособность государства. Путин напомнил, что в этом году праздник отмечается в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда железнодорожники проявляли мужество и стойкость, обеспечивая работу промышленности и снабжение фронта.
Уточняется, что железнодорожный транспорт в РФ развивается, запускаются масштабные, знаковые проекты. Расширяются Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская магистрали, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. Также планируется проложить и обновить маршруты на севере страны, а также создать первую в стране высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга.
Путин 2 августа поздравил с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ) солдат и офицеров, упомянув, что нынешнее поколение доблестно сражается за правду и справедливость в ходе спецоперации. По словам Путина, мужество, бесстрашие и сила духа бойцов ВДВ всегда будут примером «подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу».