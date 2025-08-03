Российский военнослужащий с позывным «Добряк» проявил бдительность и профессионализм, обнаружив замаскированный опорный пункт диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), который оказался складом боеприпасов.
В ходе патрулирования территории с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), переданного Народным фронтом, «Добряк» выявил замаскированную позицию противника в лесном массиве. Благодаря оперативно переданным координатам цели, по складу боеприпасов был нанесен точный удар, уничтоживший не только боеприпасы, но и находившихся там диверсантов.
В результате действий «Добряка» удалось предотвратить возможные атаки со стороны ВСУ. За проявленную отвагу и профессионализм боец был удостоен медали «За отвагу», передает Telegram-канал Shot.
Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск, написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».
31 июля пресс-служба Минобороны России также сообщила, что российские солдаты зачистили от украинских войск город Часов Яр в ДНР. Военные ВС РФ в боях уничтожили крупнейшую группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции.