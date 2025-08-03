МВД Чехии: более 50% проживающих в стране иностранцев являются украинцами

В пресс-службе чешского МВД сообщили, что среди иностранных граждан, проживающих в Чехии, наибольшее число составляют граждане Украины.
По данным на 30 июня 2025 года, в стране проживало около 581 тысячи украинцев, что составляет более половины всех иностранцев — 53% от общего числа, которое на тот момент достигало 1,09 миллиона человек.
На втором месте по численности идут граждане Словакии — примерно 123 тысячи человек. Следующими по количеству являются жители Вьетнама — около 69 тысяч.
В министерстве подчеркнули, что Чехия уже давно занимает лидирующие позиции среди стран ЕС по приему украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что в Кракове со здания сорвали флаг Украины и заменили его польским.