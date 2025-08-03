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ФРГ поставила новую цель: Берлин затеял гонку вооружений

BZ: Германия перевооружается для создания сильнейшей армии в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Власти Германии готовятся к масштабному перевооружению страны. Берлин выделит огромные средства на закупку оружия. Германия планирует создать самую сильную армию в Европе, утверждает BZ.

Уточняется, что ФРГ также хочет перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Как сказано в материале, власти рассмотрят более 60 контрактов на закупку вооружений.

Правительство планирует закупить, в том числе, истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Некоторую боевую технику хотят приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall, говорится в статье.

Американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер между тем заявил, что Белый дом пытается давить на Москву, продавая оружие в Европу. Позже, напомнил спикер, оно поступает Киеву.

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