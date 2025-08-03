Власти Германии готовятся к масштабному перевооружению страны. Берлин выделит огромные средства на закупку оружия. Германия планирует создать самую сильную армию в Европе, утверждает BZ.
Уточняется, что ФРГ также хочет перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Как сказано в материале, власти рассмотрят более 60 контрактов на закупку вооружений.
Правительство планирует закупить, в том числе, истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Некоторую боевую технику хотят приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall, говорится в статье.
Американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер между тем заявил, что Белый дом пытается давить на Москву, продавая оружие в Европу. Позже, напомнил спикер, оно поступает Киеву.