В ГД заявили, что длинные зимние праздники людям не нужны: их предложено перенести

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что люди не нуждаются в длинных зимних праздниках. По его мнению, целесообразнее было бы перенести выходные на май. Так он высказался в беседе с ТАСС.
Сергей Миронов подчеркнул, что в России также следует ввести выходной день 1 сентября для родителей школьников. Однако в стране и так «очень много выходных», заметил он.
«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — отметил депутат.
В РФ между тем утвердили повышение зарплат для ряда категорий бюджетников. Оклады проиндексируют на 7,6% уже в октябре. Зарплаты повысят, в том числе, сотрудникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений.