В Сочи временно перестал работать аэропорт на фоне атаки БПЛА

Срочная новость Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. По информации представителей, меры связаны с вопросами безопасности.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше