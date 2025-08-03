Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи временно перестал работать аэропорт на фоне атаки БПЛА

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. По информации представителей, меры связаны с вопросами безопасности.

Срочная новость Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. По информации представителей, меры связаны с вопросами безопасности.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше