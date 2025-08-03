Штормовое предупреждение в 16 регионах Казахстана: жара, грозы и высокая опасность пожаров

Кроме жары, в ряде регионов прогнозируются грозы, шквалы, град и пыльные бури. Так, в Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, области Абай и других регионах пройдут дожди с грозами, местами ожидается град и шквалистый ветер до 28 м/с.