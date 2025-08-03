На eBay купили самого дорого Лабубу в истории: вот сколько денег выложили

На eBay продали самого дорогого Лабубу в мире. Редкую мягкую игрушку купили за 10,5 тысячи долларов, сообщает New York Post.
Изначально маленький Лабубу на скейт-борде, который появился в 2023 году в рамках сотрудничества Pop Mart и Vans, стоил 85 долларов. Однако в связи с ростом популярности игрушки в этом году, его стоимость резко увеличилась.
В материале отмечается, что цена за популярного Лабубу в целых 125 раз превысила первоначальную. Монстрик одет в фирменный наряд от Vans. Бренд специально разработал для мягкой игрушки кеды, толстовку и кепку.
Как KP.RU писал ранее, Китай долгие годы тратило огромные средства, чтобы попытаться повлиять на Европу и США с помощью мягкой силы. Чаще всего подобные методики носили чересчур жесткий и формальный характер, поэтому ничего путного не выходило. Однако потом на прилавках появились игрушки Лабубу.