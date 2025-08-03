Sunday Times: Британия вывезет из сектора Газа 300 тяжелобольных детей

Британские власти разрабатывают план эвакуации из сектора Газа около 300 тяжелобольных детей, которые пройдут лечение в государственных клиниках Соединённого Королевства, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
По информации журналистов, подробности программы будут обнародованы в ближайшие недели. Соответствующую работу ведут глава МИД Британии Дэвид Лэмми, министр внутренних дел страны Иветт Купер и руководитель британского минздрава Уэз Стритинг.
В публикации уточняется, что дети приедут в страну в сопровождении одного из родителей или опекуна и других родственников. При этом в британском правительстве считают, что после курса лечения часть эвакуированных не вернутся в анклав.
В статье также говорится, что с октября 2023 года, когда обострился палестино-израильский конфликт, медицинские визы в Соединённом Королевстве получили только трое детей из Газы. Согласно данным министерства здравоохранения анклава, всего за указанное время с этой территории были эвакуированы более 7 тыс. пациентов, включая 5 тыс. детей.
Большинство из них были направлены в Египет, ОАЭ или Катар. В европейские страны были вывезены приблизительно 200 детей.
Напомним, 26 июля премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о проведении работы с союзниками, касающейся «пути» по установлению мира на Ближнем Востоке. По его словам, одним из шагов должно стать признание государства Палестина.