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Работу аэропорта Сочи временно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА

Ночью 3 августа временные ограничения ввели в аэропорту Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Сочи временно работает с ограничениями. Меры наложили из-за угрозы беспилотной атаки. Такими сведениями поделились в пресс-службе аэропорта Сочи.

Уточняется, что службы воздушной гавани будут готовы начать работу после снятия ограничений. Пассажиров проинформируют обо всех изменениях. Меры предприняли в 02:25 по Москве.

«Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям», — отмечается в сообщении воздушной гавани.

Вечером 2 августа над территорией РФ сбили 41 беспилотник ВСУ. Из них большая часть перехвачена над Белгородской областью. Кроме того, дроны ликвидированы над Воронежским, Брянским и Курским регионами.

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