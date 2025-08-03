Названа стоимость отдыха в России в сентябре

В Крыму проживание в гостевом доме с завтраками обойдется в сумму от 17 500 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, в отеле уровня 3* с полным пансионом — от 44 100 рублей, а в отеле с тарифом «все включено» — от 80 860 рублей.