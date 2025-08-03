Названа стоимость отдыха в России в сентябре

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стоимость отдыха в России в сентябре для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за семь ночей, рассказали агентству «Прайм» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан» (является членом Российского союза туриндустрии).
«В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10−30% ниже, чем в высокий сезон. Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам», — рассказали в пресс-службе туроператора.
В Сочи можно найти гостевые дома с завтраками от 22 750 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Отдых в отеле уровня 3* с завтраком стартует от 38 150 рублей, полным пансионом — от 58 100 рублей. Отели с тарифами «все включено» — от 73 581.
В Анапе туристов готовы будут разместить за 14 700 рублей в гостевом доме, а цены в отеле уровня 3* начнутся уже от 41 587 рублей.
В Крыму проживание в гостевом доме с завтраками обойдется в сумму от 17 500 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, в отеле уровня 3* с полным пансионом — от 44 100 рублей, а в отеле с тарифом «все включено» — от 80 860 рублей.
Кроме того, можно рассмотреть отдых в Калининградской области, Подмосковье, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Например, в селе Вятское (Ярославская область) проживание в гостиничном комплексе для двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей обойдется в сумму от 46 000 рублей.
В Калининграде стоимость проживания в апартаментах без питания начинается от 22 400 рублей. В Светлогорск и Зеленоградске можно найти апартаменты от 27 720 рублей, стоимость проживания в пляжном отеле начинается от 90 300 рублей.