Спустя 30 лет возобновится авиасообщение между Абхазией и Петербургом

Туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого с 1993 года прямого авиарейса из Санкт-Петербурга в Сухум, Абхазия. Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly на широкофюзеляжных Airbus A330.
Первый вылет запланирован на 14 августа, а второй рейс из Петербурга намечен на 20 августа. В дальнейшем авиасообщение будет осуществляться по средам и воскресеньям. Билеты уже поступили в продажу.
Это первый случай за последние три десятилетия, когда между Петербургом и Сухумом возобновляется регулярное воздушное сообщение. Авиасообщение было прервано в 1992 году в ходе грузино-абхазского конфликта. Возобновление рейсов стало возможным благодаря открытию Сухумского международного аэропорта им. Владислава Ардзинба в мае 2025 года. Ранее туристы добирались до Абхазии через аэропорты Краснодара, Минеральных Вод или Сочи.
Санкт-Петербург стал вторым российским городом после Москвы, откуда организованы регулярные рейсы в Абхазию. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что спрос на туры в Абхазию на лето 2025 года вырос на 30 процентов, передает РБК.
Спрос на отдых в Абхазии среди россиян резко упал после слов сотрудницы Министерства туризма республики Кристины Лакербая о «туристах за 300 рублей», которые питаются лапшой быстрого приготовления и ничего не покупают за пределами отеля.