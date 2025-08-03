Спустя 30 лет возобновится авиасообщение между Абхазией и Петербургом

Это первый случай за последние три десятилетия, когда между Петербургом и Сухумом возобновляется регулярное воздушное сообщение. Авиасообщение было прервано в 1992 году в ходе грузино-абхазского конфликта. Возобновление рейсов стало возможным благодаря открытию Сухумского международного аэропорта им. Владислава Ардзинба в мае 2025 года. Ранее туристы добирались до Абхазии через аэропорты Краснодара, Минеральных Вод или Сочи.