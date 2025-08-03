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Марочко: ВС РФ закрепляются в Темировке, несмотря на атаки ВСУ

Российские военные активно отражают попытки противника прорвать оборону.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения продолжают укрепляться в районе Темировки в Запорожской области, несмотря на неоднократные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Он отметил, что украинские боевики предприняли серию контратак, особенно в районе Новодаровки — чуть южнее населенного пункта.

По словам эксперта, сейчас российские войска сосредоточены на закреплении своих позиций и укреплении новых рубежей. Они активно отражают попытки противника прорвать оборону и проводят работы по подготовке плацдармов для дальнейшего продвижения.

Марочко подчеркнул, что сейчас основная задача российских сил — укрепить достигнутые позиции и создать прочную основу для продолжения наступательных операций.

Ранее сообщалось, как в Запорожской области российские бойцы пресекли попытку контратаки штурмовиков ВСУ под Степногорском.