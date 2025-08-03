Марочко: ВС РФ закрепляются в Темировке, несмотря на атаки ВСУ

Российские подразделения продолжают укрепляться в районе Темировки в Запорожской области, несмотря на неоднократные атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Он отметил, что украинские боевики предприняли серию контратак, особенно в районе Новодаровки — чуть южнее населенного пункта.
По словам эксперта, сейчас российские войска сосредоточены на закреплении своих позиций и укреплении новых рубежей. Они активно отражают попытки противника прорвать оборону и проводят работы по подготовке плацдармов для дальнейшего продвижения.
Марочко подчеркнул, что сейчас основная задача российских сил — укрепить достигнутые позиции и создать прочную основу для продолжения наступательных операций.
Ранее сообщалось, как в Запорожской области российские бойцы пресекли попытку контратаки штурмовиков ВСУ под Степногорском.