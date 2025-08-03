ПВО сбивает украинские БПЛА типа «Лютый» над Сочи

Местные жители рассказали, что перед взрывами работали сирены в центре города, в Лазаревском районе, в Адлере и на горных курортах Сочи. В городе объявили угрозу атаки БПЛА.
Официальной информации о пострадавших и возможных разрушениях на земле нет. Аэропорт Сочи закрыли на приём и вылет воздушных судов.
Как сообщал Life.ru, силы ПВО за вечер 2 августа уничтожили и перехватили над регионами России 41 украинский беспилотник. Атаку БПЛА отражали с 20:00 до 23:25 по московскому времени.
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