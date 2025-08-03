Вильфанд: дожди в европейской РФ в июле восполнили сильный дефицит влаги

Он отметил, что особенно значительные дожди прошли на юге Центрального федерального округа — в Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях, где количество осадков достигло от 100% до 160% от нормы. Это заметно сократило дефицит, сформировавшийся ещё с мая. Тем не менее, полностью последствия недостатка влаги устранены не были, поскольку наиболее критичными для развития растений остаются апрель, май и июнь — месяцы, в которые осадков почти не было.