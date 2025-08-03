Вильфанд: дожди в европейской РФ в июле восполнили сильный дефицит влаги

Июльские осадки в центральной части европейской территории России помогли частично компенсировать серьёзную нехватку влаги, наблюдавшуюся в предыдущие месяцы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что особенно значительные дожди прошли на юге Центрального федерального округа — в Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях, где количество осадков достигло от 100% до 160% от нормы. Это заметно сократило дефицит, сформировавшийся ещё с мая. Тем не менее, полностью последствия недостатка влаги устранены не были, поскольку наиболее критичными для развития растений остаются апрель, май и июнь — месяцы, в которые осадков почти не было.
Что касается столичного региона, по словам Вильфанда, в Москве и Подмосковье в среднем за месяц выпало около 117% от климатической нормы. Однако такой показатель объясняется неравномерным распределением осадков: дожди носили локальный характер и не охватывали большие территории. Были зафиксированы интенсивные, но фрагментарные ливни, похожие на тропические, что типично для обложных осадков с высокой интенсивностью.
Ранее Вильфанд предупредил, что Москву вернутся дожди и облачность.