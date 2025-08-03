В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новые правила телемедицины вступают в силу в России с 1 сентября, они, в частности, разрешают врачам применять технологии искусственного интеллекта при проведении консультаций, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
«Новые правила в телемедицине, которые вступают в силу с 1 сентября, — это эволюция развития данного направления. Мы сохраняем главный принцип: сначала — очный осмотр, потом — дистанционное сопровождение. При этом даем врачам больше инструментов: теперь можно и лечение скорректировать, и ИИ использовать, если система официально одобрена», — сказал Башанкаев.
По словам парламентария, в обновленных правилах четко прописаны четыре формата телемедицинского взаимодействия: дистанционные консультации между врачами для экстренных, неотложных и плановых случаев, дистанционные заключения по результатам диагностики, консилиумы с участием пациентов, а также организация удаленного наблюдения за здоровьем пациентов.
«Телемедицина — это не про гаджеты и технологии, а про людей. Про то, чтобы пациент в глубинке мог быстро получить консультацию специалиста федерального медицинского центра. Про то, чтобы врач в районной больнице мог оперативно посоветоваться с коллегами — узкими специалистами в сложном случае. И про то, чтобы хронические больные, особенно после тяжелых операций, могли находиться под наблюдением, не выходя из дома», — пояснил он.
По словам Башанкаева, важно, чтобы технологии не остались просто на бумаге, а для этого нужно подключать больницы, обучать врачей и дорабатывать техническую базу.
«Мы в рамках парламентского контроля будем следить, чтобы эти изменения реально работали на благо пациентов. Ключевое — это удобство, доступность и качество», — заключил он.