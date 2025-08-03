В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине

«Телемедицина — это не про гаджеты и технологии, а про людей. Про то, чтобы пациент в глубинке мог быстро получить консультацию специалиста федерального медицинского центра. Про то, чтобы врач в районной больнице мог оперативно посоветоваться с коллегами — узкими специалистами в сложном случае. И про то, чтобы хронические больные, особенно после тяжелых операций, могли находиться под наблюдением, не выходя из дома», — пояснил он.