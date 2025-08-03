В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и отправку воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — сказано в Telegram-канале транспортного объекта.
Представители авиагавани отметили, что авиакомпании будут информировать своих пассажиров обо всех изменениях.
Напомним, 2 августа в аэропортах Саратова (Гагарин), Тамбова (Донское), Самары (Курумоч) и Пензы действовали временные ограничения на взлёт и посадку самолётов.