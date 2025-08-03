Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей

Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч — 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40−60 тысяч рублей, а 15,2% — от 22,4 до 40 тысяч.