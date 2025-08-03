Перед Амурским мостом в Хабаровск стояла 10-километровая пробка

В субботу, 2 августа, в Хабаровске на въезде в город со стороны Приамурского образовалась масштабная пробка длиной более 10 километров. Водители десятков машин сообщали, что простаивали на подъезде к Амурскому мосту по несколько часов.
Судя по сообщениям в соцсетях, движение по мосту было ограничено: работала только одна полоса. По середине моста дежурили экипажи ДПС и находились строительные краны. Машины пропускали поочерёдно, что вызывало значительные заторы.
Очевидцы утверждают, что ремонт проводился из-за обрушения конструкции, в которой находились силовые кабели. Возмущение вызвало то, что работы велись днём в субботу, когда большинство дачников возвращалось в город. Однако другие пользователи писали, что своевременный ремонт, возможно, предотвратил более серьёзные последствия и спас жизни.
Когда движение восстановится в полном объёме, пока не сообщается, — пишут в соцсетях очевидцы и телеграм-канал Amur Mash.