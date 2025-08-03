Перед Амурским мостом в Хабаровск стояла 10-километровая пробка

Очевидцы утверждают, что ремонт проводился из-за обрушения конструкции, в которой находились силовые кабели. Возмущение вызвало то, что работы велись днём в субботу, когда большинство дачников возвращалось в город. Однако другие пользователи писали, что своевременный ремонт, возможно, предотвратил более серьёзные последствия и спас жизни.