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Части россиян продлили результаты ЕГЭ по указу Путина

Срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для граждан, проходящих военную службу по призыву, мобилизации или участвующих в СВО, будет заморожен. Закон, предусматривающий такую меру, подписал президент России Владимир Путин.

Военнослужащим не придется пересдавать итоговое тестирование.

Срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для граждан, проходящих военную службу по призыву, мобилизации или участвующих в СВО, будет заморожен. Закон, предусматривающий такую меру, подписал президент России Владимир Путин.

«С 3 августа периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации, а также на время участия в военной операции на Украине исключат из срока действия результатов ЕГЭ. Соответствующий документ подписан главой государства 23 июля», — уточнил РБК.

По сведениям издания, законодатели считают, что эта мера особенно важна для тех, кто задействован в СВО. Теперь выпускники, которые не смогли использовать результаты экзамена из-за службы, смогут подать документы в университеты после возвращения без необходимости пересдачи. Ранее результаты ЕГЭ сохраняли силу в течение четырех лет без возможности продления.

Как сообщало URA.RU, ранее Совет Федерации одобрил «заморозку» срока действия ЕГЭ для мобилизованных, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и лиц, содействующих выполнению задач вооруженных сил. Закон затронул россиян, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.