Части россиян продлили результаты ЕГЭ по указу Путина

По сведениям издания, законодатели считают, что эта мера особенно важна для тех, кто задействован в СВО. Теперь выпускники, которые не смогли использовать результаты экзамена из-за службы, смогут подать документы в университеты после возвращения без необходимости пересдачи. Ранее результаты ЕГЭ сохраняли силу в течение четырех лет без возможности продления.