RT: В секторе Газа наблюдается острая нехватка еды

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиадоставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Семь контейнеров с продовольствием (мука, сахар, консервы) были сброшены на территорию анклава. Операция проводилась в координации с международными организациями под руководством минобороны Израиля, следует из заявления ведомства. Палестинские источники подтвердили Reuters факт доставки посылок в северную часть Газы. Израильские военные подчеркнули, что, несмотря на оказание помощи, боевые действия в секторе не прекращаются и будут продолжаться до возврата всех заложников и разгрома движения ХАМАС.