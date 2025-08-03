RT: В секторе Газа наблюдается острая нехватка еды

В секторе Газа фиксируется критический дефицит продовольствия — из-за этого дети местных жителей находятся на грани смерти, сообщает RT.
Так, рассказывается история женщины по имени Фадва Джуда, которая проживает в палаточном лагере. Её сыну три года, но он весит всего 4 кг. У мальчика диагностировано острое недоедание, сообщила его мать.
«Мой сын страдает от острого недоедания. Я консультировала его у доктора. Удалось получить результаты всех анализов и установить, что у мальчика острое недоедание из-за закрытия КПП, войны и блокады», — пояснила она.
В больницах анклава ежедневно регистрируют десятки смертельных случаев от голода. В группе риска преимущественно дети, подростки и пожилые люди, сообщается в материале.
Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиадоставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Семь контейнеров с продовольствием (мука, сахар, консервы) были сброшены на территорию анклава. Операция проводилась в координации с международными организациями под руководством минобороны Израиля, следует из заявления ведомства. Палестинские источники подтвердили Reuters факт доставки посылок в северную часть Газы. Израильские военные подчеркнули, что, несмотря на оказание помощи, боевые действия в секторе не прекращаются и будут продолжаться до возврата всех заложников и разгрома движения ХАМАС.
По информации гуманитарных структур, от острого голода сейчас страдают 2,2 млн жителей сектора. Израильские власти оспаривают эти оценки. Ответственность за распределение продовольствия лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. От них ожидается повышение эффективности распределения, заявили в ЦАХАЛ.