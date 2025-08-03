Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: В секторе Газа наблюдается острая нехватка еды

В секторе Газа фиксируется критический дефицит продовольствия — из-за этого дети местных жителей находятся на грани смерти, сообщает RT.

В секторе Газа фиксируется критический дефицит продовольствия — из-за этого дети местных жителей находятся на грани смерти, сообщает RT.

Так, рассказывается история женщины по имени Фадва Джуда, которая проживает в палаточном лагере. Её сыну три года, но он весит всего 4 кг. У мальчика диагностировано острое недоедание, сообщила его мать.

«Мой сын страдает от острого недоедания. Я консультировала его у доктора. Удалось получить результаты всех анализов и установить, что у мальчика острое недоедание из-за закрытия КПП, войны и блокады», — пояснила она.

В больницах анклава ежедневно регистрируют десятки смертельных случаев от голода. В группе риска преимущественно дети, подростки и пожилые люди, сообщается в материале.

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиадоставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Семь контейнеров с продовольствием (мука, сахар, консервы) были сброшены на территорию анклава. Операция проводилась в координации с международными организациями под руководством минобороны Израиля, следует из заявления ведомства. Палестинские источники подтвердили Reuters факт доставки посылок в северную часть Газы. Израильские военные подчеркнули, что, несмотря на оказание помощи, боевые действия в секторе не прекращаются и будут продолжаться до возврата всех заложников и разгрома движения ХАМАС.

По информации гуманитарных структур, от острого голода сейчас страдают 2,2 млн жителей сектора. Израильские власти оспаривают эти оценки. Ответственность за распределение продовольствия лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. От них ожидается повышение эффективности распределения, заявили в ЦАХАЛ.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше