На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу отметил, что барьеры поставят на всех въездах. Это включает площадь Пеэтри, улицу Тулевику и границу с Россией. На данный момент ворота на мосту блокируют только автомобильную полосу. В будущем планируют установить и ворота для пешеходов.