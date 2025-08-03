На границе Эстонии с Россией установили железные ворота и выдвижные барьеры

Ворота и барьеры на КПП между Россией и Эстонией. Видео © Telegram / NARVA CHECKPOINT with Anastassija.
Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу отметил, что барьеры поставят на всех въездах. Это включает площадь Пеэтри, улицу Тулевику и границу с Россией. На данный момент ворота на мосту блокируют только автомобильную полосу. В будущем планируют установить и ворота для пешеходов.
«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — объяснил Ээнсалу.
Установку барьеров и ворот должны завершить к концу сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что эстонские пограничники создают сложности для своих граждан, отправляющихся в Россию с туристическими целями. В результате на границе со стороны Эстонии образуются многокилометровые очереди.