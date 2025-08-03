Гинцбург: пациенты могут начать получать вакцину от рака в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в России планируется начать экспериментальное применение персонализированной онковакцины, разработанной на основе неоантигенов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
Согласно утверждённому с Минздравом плану, первыми препарат получат пациенты с онкологическим диагнозом меланомы. Вакцина будет применяться в рамках совместной работы с онкологическим институтом имени Герцена и Центром онкологии имени Блохина. Центр Гамалеи отвечает исключительно за производство препарата, тогда как клиническое использование будет проходить на базе этих медицинских учреждений.
Гинцбург отметил, что вакцина разрабатывается по индивидуальным генетическим данным конкретного пациента и подходит только для него. По этой причине её регистрация проходит по особой, отличной от стандартной, нормативной схеме. Специальное постановление правительства, принятое в начале года, установило отдельную регуляторную базу, впервые применяемую в медицинской практике. Несмотря на новизну подхода, все стороны находят взаимопонимание и продолжают реализацию проекта.
Разработкой также заинтересовались за рубежом — по словам специалиста, он уже получил около десяти обращений от иностранных организаций.
Ранее ученые из Университета Макмастера (Канада) разработали медицинский препарат, который блокирует жировой обмен в раковых клетках печени, тем самым помогая иммунной системе бороться с опухолью.