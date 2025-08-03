Гинцбург: пациенты могут начать получать вакцину от рака в ближайшие месяцы

Гинцбург отметил, что вакцина разрабатывается по индивидуальным генетическим данным конкретного пациента и подходит только для него. По этой причине её регистрация проходит по особой, отличной от стандартной, нормативной схеме. Специальное постановление правительства, принятое в начале года, установило отдельную регуляторную базу, впервые применяемую в медицинской практике. Несмотря на новизну подхода, все стороны находят взаимопонимание и продолжают реализацию проекта.