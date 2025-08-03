Нутрициолог перечислила лучшие суперфуды для детей

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Печень трески, тыквенные семечки, ферментированные продукты и спирулина — недооценённые продукты, которые способны существенно обогатить рацион ребёнка, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун.
«Печень трески — настоящий суперфуд для российских детей, 80% которых испытывают дефицит витамина D… Тыквенные семечки содержат рекордное количество цинка (7,5 миллиграмма на 100 граммов) и магния. Ферментированные продукты — источник пробиотиков, поддерживающих микрофлору кишечника, где сосредоточено до 70% иммунных клеток. Спирулина — идеальный выбор для вегетарианских семей: до 70% белка, биодоступное железо и противовоспалительный фикоцианин», — сказала врач.
Специалист отметила, что всего 10 граммов печени трески покрывают суточную норму витамина D, а входящие в состав продукта омега-3 жирные кислоты поддерживают работу мозга.
«Исследования Journal of Child Neurology показывают, что дети, регулярно получающие омега-3, успешнее справляются с тестами на память и логику», — отметила нутрициолог.
По словам врача, цинк и магний, которые содержатся в тыквенных семечках, укрепляют иммунитет и нормализуют сон ребенка. Квашеные овощи и фрукты, домашний квас поддерживают микрофлору кишечника. Богатую белком и железом спирулину специалист порекомендовала вводить в рацион ребенка постепенно.
«Вводить такие продукты следует постепенно: одна четвертая чайной ложки спирулины в смузи или одна-две чайные ложки ферментированных продуктов в день», — уточнила Порхун.
Также нутрициолог посоветовала включить в рацион ребенка семена льна и чиа.