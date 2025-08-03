Нутрициолог перечислила лучшие суперфуды для детей

«Печень трески — настоящий суперфуд для российских детей, 80% которых испытывают дефицит витамина D… Тыквенные семечки содержат рекордное количество цинка (7,5 миллиграмма на 100 граммов) и магния. Ферментированные продукты — источник пробиотиков, поддерживающих микрофлору кишечника, где сосредоточено до 70% иммунных клеток. Спирулина — идеальный выбор для вегетарианских семей: до 70% белка, биодоступное железо и противовоспалительный фикоцианин», — сказала врач.