В Конгрессе США признали, что Белый дом разжигает конфликт на Украине: чем это грозит американцам

«Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей в какой-либо чужой стране из-за зарубежного конфликта», — подытожила Марджори Тейлор-Грин.