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В Конгрессе США признали, что Белый дом разжигает конфликт на Украине: чем это грозит американцам

Конгрессвумен Тейлор-Грин указала на предательство американцев властями США.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация предает население Штатов, разжигая конфликт на Украине. Власти не обращают внимания на интересы жителей. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в соцсети.

Она считает, что республиканцы могут лишиться поддержки избирателей, если продолжат финансировать ВСУ. Кроме того, подчеркнула спикер, власти США неверно поступают, ведя «наступательные войны» в интересах Израиля.

«Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей в какой-либо чужой стране из-за зарубежного конфликта», — подытожила Марджори Тейлор-Грин.

Президент США Дональд Трамп тем временем отправил «поближе к России» две атомные подлодки на случай якобы российских провокаций. Он связал это решение с постом зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева об эффективности «мертвой руки».

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