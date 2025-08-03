Американская администрация предает население Штатов, разжигая конфликт на Украине. Власти не обращают внимания на интересы жителей. С таким заявлением выступила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин в соцсети.
Она считает, что республиканцы могут лишиться поддержки избирателей, если продолжат финансировать ВСУ. Кроме того, подчеркнула спикер, власти США неверно поступают, ведя «наступательные войны» в интересах Израиля.
«Финансирование, разжигание и, в конечном счете, ведение боевых действий с Россией на Украине в полной мере стало бы предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийства людей в какой-либо чужой стране из-за зарубежного конфликта», — подытожила Марджори Тейлор-Грин.
Президент США Дональд Трамп тем временем отправил «поближе к России» две атомные подлодки на случай якобы российских провокаций. Он связал это решение с постом зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева об эффективности «мертвой руки».