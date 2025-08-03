Россиянам рассказали, сколько будет стоить отпуск в сентябре 2025 года

За отдых в городах России семье из трех человек придется заплатить как минимум 14 700 рублей за семь ночей. Об этом агентству «Прайм» заявили представители Национального туроператора «Алеан».
«В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10−30% ниже, чем в высокий сезон. Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам», — отмечают там.
Цена отпуска родителей с ребенком в Сочи стартует от 22 750 рублей на семь ночей в гостевом доме. В Анапе цена за номер начинается от 14 700, а в Крыму от 17 500 рублей.
В этом году россияне также активно выбирают для осеннего отпуска Калининградскую, Костромскую, Ярославскую и Калужскую области, а также Подмосковье.
Как KP.RU писал ранее, в июле 2025 года цены на отдых за границей для россиян могут вырасти на 10−15% по сравнению с предыдущим месяцем из-за сезонного повышения спроса.