В подконтрольном Киеву городе Херсоне объявили эвакуацию

Прокудин отметил, что в Херсоне наблюдаются проблемы с логистикой, которые осложняют доставку продовольствия в город. Он также заявил о повреждении газопровода. По словам чиновника, вследствие случившегося часть населённого пункта временно осталась без снабжения голубым топливом.