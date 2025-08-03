В подконтрольном Киеву городе Херсоне объявили эвакуацию

Эвакуация объявлена в Корабельном микрорайоне города Херсона, который временно находится под контролем ВСУ, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться», — уточнил украинский чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Прокудин отметил, что в Херсоне наблюдаются проблемы с логистикой, которые осложняют доставку продовольствия в город. Он также заявил о повреждении газопровода. По словам чиновника, вследствие случившегося часть населённого пункта временно осталась без снабжения голубым топливом.
Напомним, вечером 2 августа российский военный корреспондент Юрий Котенок проинформировал, что в Херсоне зафиксирован взрыв на мосту, который соединяет Корабельный микрорайон с основной частью города. СМИ на Украине сообщили, что после взрывов, прогремевших в Херсоне, в городе начали наблюдаться отключения света.