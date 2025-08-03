Жители девяти регионов РФ столкнутся с аномально высокими температурами: жара продлится несколько дней

С нехарактерно жаркой погодой столкнутся жители девяти регионов России. Температура поднимется на 5−9 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Он уточнил, что аномально высокие температуры ожидаются, в том числе, в Чечне и Ингушетии. В этих регионах жара может достигать 41 градуса. Кроме того, около 30 градусов тепла ждут в Карелии и Ненецкой автономной области, добавил глава Гидрометцентра.
«До 5 августа на 5−8 градусов температура выше нормы будет в Архангельской области — 29−32 градуса. В Мурманской области, я напоминаю, что это Заполярье, до 6 августа на 6−10 градусов температура выше нормы — 25−30», — подытожил Роман Вильфанд.
Выходные дни встретили жаркой погодой и жителей Пермского края. Температура установилась под плюс 30 градусов и выше.