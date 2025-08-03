Роспотребнадзор дал советы, которые помогут выбрать зрелые арбузы и дыни

Что касается дынь, то при постукивании по плоду звук должен быть глухим. От дыни должен исходить аромат, если его нет — то плод покупать не стоит. Также противоположная сторона дыни от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то дыня не вызрела.