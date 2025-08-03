Роспотребнадзор дал советы, которые помогут выбрать зрелые арбузы и дыни

В Роспотребнадзоре ко Дню арбуза, который отмечается 3 августа, дали советы, которые помогут выбрать идеальные бахчевые плоды. В первую очередь делать покупки необходимо на санкционированных точках, где нужно проверить наличие полного пакета документов, подтверждающих качество и безопасность арбузов и дынь.
У продавцов таких точек должны быть медицинские книжки. Место торговли должны быть оборудовано ограждением и находиться под навесом, плоды не должны лежать на земле.
При выборе арбуза следует обратить внимание на цвет корки. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым или оранжевым. Зрелый плод издает звонкий звук и обладает плотной коркой. Его семена должны быть темного цвета, а мякоть — красной и сочной.
В Роспотребнадзоре указали, что на торговых точках запрещено разрезание арбузов на части и вырезание из них кусочков, так как на местах среда быстро размножаются микроорганизмы.
Что касается дынь, то при постукивании по плоду звук должен быть глухим. От дыни должен исходить аромат, если его нет — то плод покупать не стоит. Также противоположная сторона дыни от хвостика должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то дыня не вызрела.
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